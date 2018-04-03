Журналистка Fox назвала плаксой подростка, пережившего стрельбу в школе

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Стрельба в Америке 29 минут назад
Журналистка Fox назвала плаксой подростка, пережившего стрельбу в школеЧитайте нас в Telegram
Ведущая американского телеканала Fox Лора Ингрэм назвала нытиком 17-летнего Дэвида Хогга, которому удалось уцелеть во время стрельбы в школе в Парклэнде, штат Флорида. Молодой человек в ответ призвал рекламодателей бойкотировать популярное консервативное СМИ. Многие компании разорвали контракты с Fox, сообщает Fortune.
Лора Ингрэм назвала пережившего бойню Хогга нытиком после того, как молодой человек пожаловался, что его отказались принимать в четыре калифорнийских вуза, несмотря на высокий средний бал по итогам окончания школы. Хогг подозревает, что отказы орган связаны с его гражданской активностью. Молодой человек участвует в движении #NeverAgain за ограничение свободной продажи оружия.
Кроме того, американец был одним из организаторов "Марша за наши жизни", который состоялся 24 марта в 800 городах мира. Фотографию Хогга вместе с пятью другими школьниками из Парклэнда поставил на обложку апрельского номера журнал Time.
Журналистка Fox Лора Ингрэм написала у себя в "Твиттере", что Хоггу странно рассчитывать на поступление в Калифорнийский университет с таким баллом, как у него. При этом женщина занизила реальные оценки юноши.
Хогг в ответ призвал рекламодателей бойкотировать передачи Игрэм. Соответствующий пост в "Твиттере" набрал 53 тысячи лайков.
На следующий день одиннадцать крупных компаний объявили, что разрывают контракт с Fox News. От сотрудничества с передачей Ингрэм, среди прочих, отказались Johnson & Johnson, Nestle, TripAdvisor и Expedia.
Игрэм принесла Хоггу извинения, однако он их не принял, заявив, что на такой шаг журналистку подтолкнул только страх растерять всех рекламодателей.
30 марта Ингрэм объявила о том, что уходит в отпуск. Представители Fox отметили, что этот шаг был запланирован и никак не связан со скандалом вокруг Хогга.
Трагедия в одной из школ Парклэнда произошла 14 февраля. Ранее исключенный из учебного заведения за нарушения дисциплины Николас Круз открыл огонь по учащимся и преподавателям. В результате 17 человек погибли.
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