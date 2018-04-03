Новый китайский авианосец пойдет на испытания в этом месяце

Авианосец Народно-освободительной армии Китая отправится на ходовые испытания уже в апреле. Это второй подобный корабль в местных ВМС и первый, который был полностью разработан и построен в КНР. Поэтому, по данным издания South China Morning Post, выход в море будет сопровождаться торжественной церемонией. Возможно, его приурочат к шестьдесят девятой годовщине военно-морских сил НОАК. Хотя многое будет зависеть от прилива и уровня воды, уточняют журналисты.

Известно о новом китайском авианосце пока немного. На основе анализа фотографий специалисты делают вывод, что корабль очень напоминает советские авианесущие крейсеры проекта 1143, в частности, российского "Адмирала Кузнецова". Разве что немного изменены пропорции командной надстройки или "острова". В остальном размеры очень похожи: длина – около 300 метров, ширина – примерно 70 метров, водоизмещение – более 50 тысяч тонн.

Можно предположить, что при проектировании китайские инженеры взяли за основу единственный авианосец флота поднебесной "Ляонин". Это бывший советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг", который достался Украине после распада СССР и в 1998 году был продан компании из КНР. "Варяг" относится к проекту 1143, так же, как и "Адмирал Кузнецов".