Путин: пуск АЭС "Аккую" создаст в Турции новую отрасль экономики

Президент России Владимир Путин, находящийся с двухдневным рабочим визитом в Турции, заявил, что создание АЭС "Аккую" приведет к появлению в стране новой отрасли промышленности – атомной.

Как передает телеканал "Россия 24", на совместной с президентом Турции Рэджепом Эрдоганом церемонии запуска строительства атомной энергетической станции "Аккую", Путин подчеркнул, что первый энергоблок АЭС будет пущен уже в 2023 году.

По его словам Россия намерена привлекать для строительства "Аккую" турецкий средний и малый бизнес, а также собирается размещать заказы для будущей АЭС.

Путин проинформировал общественность, что более 350 турецких компаний уже подали заявки на включение в список потенциальных поставщиков.

АЭС "Аккую" сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырех энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 года.

Электрическая мощность каждого блока турецкой АЭС составит 1200 МВт, общая — 4800 МВт. Предполагается, что блоки будут вводиться в строй последовательно с интервалами в один год, начиная с 2023 года. Полная стоимость сооружения всей АЭС составляет 20 миллиардов долларов США.