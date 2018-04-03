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Николай Караченцов 15 минут назад

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3 апреля 201818:16

Поргина ответила балерине на откровения о любовной связи с Караченцовым
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Бывшая прима-балерина Мариинского театра Елена Дмитриева, которая последние годы живет в Париже, в беседе с Андреем Малаховым рассказала о том, как 23 года была влюблена в Николая Караченцова и состояла с ним в любовной связи, но молчала, поскольку актер для всех окружающих был счастлив в браке.

По ее словам, их связывали нежные чувства и отношения, Елена верила, что это – любовь. Но балерина понимала: в СССР признаваться в такой связи было чревато для репутации.

Чтобы сбежать от той любви, Елена вышла замуж и родила ребенка, уехала в Париж. Но брак распался, а сейчас, спустя многие годы, в память о самом прекрасном чувстве в ее жизни решилась опубликовать свои воспоминания.

За 23 года в их отношениях было многое. Когда Елена развелась, то Николай Караченков появился в ее жизни вновь, рассказывает бывшая балерина.

"Я думаю, если с ним бы ничего не случилось, мы бы так до сих пор и канителились", – считает она.

Многие друзья Николая Караченцова возмущены тем, что Елена вынесла эту историю на всеобщее обсуждение, хотя хорошо знавшие актера в молодости говорят: он действительно пользовался успехом у самых красивых женщин.

"Петрович – он такой. А Поргина Люда — одна. Причем, и тогда, и, что важнее и главнее для всех нас, сейчас и навсегда", – говорит телеведущий Владимир Березин.

Людмила Поргина с Николаем Караченцовым сейчас находятся в Израиле, где актер проходит курс химиотерапии. Подруге семьи — Ирине Грибулиной – по телефону Поргина призналась: она очень удивлена тем, что эта женщина объявилась сейчас.

А еще Поргина задалась вопросом: где была Дмитриева все эти последние 13 лет после тяжелейшей аварии, в которую попал Караченцов?

Супруга актера также добавила, что если бы Елена приехала и призналась, что любит ее мужа, они бы вместе его выхаживали.

Подробности тайного романа Николая Караченцова с экс-балериной, живущей в Париже, и неизвестные факты биографии любимого актера – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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