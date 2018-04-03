В отношении экс-главы правительства Дагестана завели новое уголовное дело

В ГУ по расследованию особо важных дел расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму более 100 миллионов рублей, выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Дагестана.

Как сообщает Следственный комитет, по соединенному уголовному делу 12 лицам предъявлены обвинения в совершении мошенничества. В их числе — бывший временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки Республики Дагестан Шахабас Шахов.

В ходе расследования установлен еще один эпизод преступной деятельности Абдусамада Гамидова и в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в 2013 году Гамидов, превысив свои должностные полномочия, вынес постановление правительства республики о предоставлении государственных гарантий ООО "Дагагрокомплекс" на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. При этом в нарушение действующего законодательства не была проведена обязательная для таких случаев экспертиза экономической эффективности проекта.

Как уточняет и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, после предоставления госгарантий Дагестана фирма "Дагагрокомплекс" не выполнила взятые на себя обязательства перед кредитными организациями. На основании решения Арбитражного суда города Москвы с Республики Дагестан в лице правительства региона в пользу кредитных организаций были взысканы денежные средства. Таким образом, противоправные действия Гамидова повлекли причинение тяжких последствий.

Расследование уголовного дела продолжается.