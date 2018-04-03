Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России

Руководитель британской лаборатории Портон-Даун сообщил, что ученые не смогли определить, была ли Россия страной происхождения нервно-паралитического вещества "Новичок", использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал британский телеканал Sky News.

Отравление Скрипалей произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. После этого Лондон обвинил в нападении Москву и выслал 23 российских дипломатов с семьями. Примеру Соединенного Королевства последовали участники стран НАТО. Более всего, 60 дипломатов РФ выслали США.

Россия отрицает обвинения в отравлении Скрипалей и зеркально отреагировала на высылку своих дипработников, выслав из страны столько же иностранных дипломатов.