ФИФА может запретить Златану Ибрагимовичу играть на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить нападающему американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" Златану Ибрагимовичу участвовать в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Швеции.

ФИФА может принять такое решение в связи с тем, что у шведского форварда существует соглашение о сотрудничестве с одной из букмекерских компаний. А в правилах международной организации прописан запрет на участие в чемпионатах мира лиц, связанных со ставками. Сам Ибрагимович не стал комментировать данную информацию.

Ранее он объявил о завершении карьеры за сборную Швеции. Однако в конце 2017 года, когда его соотечественники пробились на чемпионат мира, он допустил, что может сыграть на турнире.