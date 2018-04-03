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3 апреля 201821:05 Павел Зарубин

Историческое событие: Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС

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Без преувеличения исторический момент дня — запуск строительства турецкой атомной станции, о котором Владимир Путин объявил сегодня в Анкаре. Это первый зарубежный визит российского президента после выборов. Торжественность встречи, которую организовал и наполнил символическими деталями Реджеп Эрдоган, всячески подчеркивала важность происходящего для обеих стран.

Президент Эрдоган выходит на бирюзовую дорожку встречать Владимира Путина. Этот визит считается официальным и ярких церемоний встречи не предусматривает, но турецкая сторона настояла именно на такой — кортеж президента Путина сопровождает конница. В воздухе носятся дроны с видеокамерами, турецкое телевидение ведет прямую трансляцию.

Почетный караул и даже рыцари в средневековых доспехах. Турецкие власти организовали Путину максимально теплый и торжественный прием. Члены караула, как и положено, стараются даже глазами не моргать и уж тем более ни с кем не общаться.

Российский гимн турецкие музыканты исполняют от начала и до конца. Эрдоган и Путин вместе идут по ковровой дорожке, те места, на которых полагается остановиться, специально отмечены. Путин обращается к почетному караулу на турецком языке и говорит: "Здравствуйте, солдаты!".

 

В Турции сохраняются особые меры безопасности из-за террористической угрозы. У всех солдат из почетного караула перед церемонией проверили их ружья, чтобы они не были заряжены. Доскональная проверка журналистов — это вообще правило. Но сегодня досмотр вещей превратился в особое зрелище.

Для всей Турции сегодня здесь особенно важное, по-настоящему историческое событие. Президенты Путин и Эрдоган вместе запускают начало стройки первой в Турции атомной электростанции "Аккую". Это исполнение полувековой мечты Турции, как говорят власти страны. Строить станцию обещают быстро и качественно.

"Мы сделаем все для того, чтобы вместе в 2023 году присутствовать при начале работы новой электростанции. Уверен, что люди, которые живут в этом районе Турции, будут довольны. Они увидят, что такое новые, современные технологии, что такое новые, современные, хорошие рабочие места. А вся Турция почувствует отдачу от той работы, которая будет генерироваться на этом новом высокотехнологичном объекте. Поздравляю вас с началом работы!" – сказал Путин.

Во время церемонии запуска министр энергетики России Александр Новак рассказывает о том, чем это строительство выгодно России: "Это заказы для наших предприятий энергетического атомного машиностроения. Это распространение наших компетенций в другие страны. Это еще раз подчеркивает ведущую роль России в атомной отрасли".

Строительный шум и вереницы грузовиков. Российский флаг видно издалека. Команду на начало заливки первого бетона из Анкары дают вместе Путин и Эрдоган. "По сути сегодня мы не только присутствуем при сооружении первой турецкой атомной электростанции, но и создаем основу для Турции в атомной промышленности в целом. Мы начинаем создание новой отрасли", — подчеркнул российский лидер.

Но у России и Турции масса и других масштабных проектов. Для их детального обсуждения Путин и Эрдоган отправляются на двустороннюю встречу. Газопровод "Турецкий поток" уже наполовину построен — 55% процентов труб уложено на дно Черного моря. "Буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку. Так что все идет по плану", — говорит председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"Пресловутые помидоры", как выразился помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, конечно, обсудят. Для Турции этот вопрос остается болезненным. "Мы очень хотели бы, чтобы российский народ снова ел наши вкусные томаты. Яркое солнце, плодородная земля! А сейчас поставляется только 15 процентов", — говорит руководитель компании по поставкам овощей и фруктов в Россию Серам Каймак.

Конечно, невозможно было не обратить внимания на то, что на церемонии запуска стройки АЭС Эрдоган посчитал особенно важным подчеркнуть и кое-что еще: "Вместе с Россией мы осуществляет и другие стратегические проекты. Это касается С-400, "Турецкого потока" и многих других". Эти слова, безусловно, были адресованы еще и Вашингтону, который требует не покупать российские системы С-400 и угрожает санкциями. Анкара же, наоборот, просит Россию ускорить реализацию контракта.

"В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Исходим из того, что в ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения", — сказал Путин.

Все нюансы двусторонних отношений Путин и Эрдоган сегодня несколько раз обсуждали с глазу на глаз. Перед разговором с членами делегаций они отправились на балкон президентской резиденции. Далее встреча проходила за огромным столом — так много членов делегаций с обеих сторон. Эрдоган за этот длинный день проголодался и в какой-то момент начал есть орехи.

Президенты двух стран, несомненно, обсудят и Сирию, а завтра к ним присоединится еще и президент Ирана — страны, которая тоже является важнейшим геополитическим игроком в регионе. Первый подобный саммит состоялся несколько месяцев назад в Сочи. На встрече в Анкаре, как ожидается, выработают дополнительные шаги для укрепления перемирия.

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