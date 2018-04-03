Доказать версию о российском происхождении отравы для Скрипаля не удалось

Тема:
Отравление Скрипаля 2 минуты назад
Доказать версию о российском происхождении отравы для Скрипаля не удалосьЧитайте нас в Telegram
Британские эксперты не смогли установить страну происхождения вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Доказательств связи нервнопаралитического агента с Россией не обнаружено. Об этом глава лаборатории Портон-Даун рассказал британскому телеканалу Sky News. К своим выводам, по его словам, правительство Терезы Мэй пришло, сопоставив отчет экспертов с некими другими источниками. В российском МИДе подозревают, что скандал вокруг "дела Скрипаля" потребовался, чтобы оправдать рост расходов НАТО перед европейскими налогоплательщиками.
Глава секретной лаборатории Портон Даун, где проводили первичный анализ яда, которым по официальной версии Лондона был отравлен Сергей Скрипаль, в интервью телеканалу Sky News сделал громкое заявление. Гэри Эйткенхэд сказал, что у специалистов его лаборатории нет доказательств того, что отравляющее вещество было изготовлено в России.
Лаборатория напрямую подчиняется министерству обороны Великобритании, и сомнительно, чтобы директор центра самостоятельно принимал решение о том, что ему говорить во время интервью. Отсылка к неким секретным материалам, на основании которых строятся обвинения — для Лондона прием уже старый. Так было в деле Литвиненко, которого тоже отравили в Англии. Теперь похожий трюк в истории со Скрипалем.
Примечательно, что откровения начальника секретной лаборатории появились накануне крайне важного заседания в Гааге, где собирается исполнительный комитет организации по запрещению химоружия. Про инициативе России, и специально для того, чтобы объективно разобраться с историей в Солсбери. Вряд ли это совпадение можно считать случайным. Эйткенхэд уже давал интервью британским журналистам на прошлой неделе, но тогда ни словом не обмолвился о том, что в его лаборатории не смогли установить происхождение нервнопаралитического вещества, которым якобы были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Вместо реальных фактов в прессу через день вбрасывались разнообразные версии про отравленные двери, букеты цветов и даже гречневую кашу.
Кстати, во время интервью глава секретной лаборатории так и не ответил на вопрос, хранятся ли в самом Портон-Даун запасы пресловутого "Новичка", или разрабатывалось или нет там это вещество. Только заявил, что утечка из его центра полностью исключается. Официальному Лондону сейчас нужен именно такой ответ.
Джон Гленн, член парламента Великобритании:
- Что сегодня было подтверждено — так это то, что примененный нервнопаралитический газ являлся боевым веществом. А вопрос о том, как он попал сюда — конечно же, этого они не могли установить в лаборатории!
- Просто чтобы уточнить, господин Гленн, вы нисколько не сомневаетесь в том, что это Россия несет ответственность?
-У меня нет никаких сомнений. То, что мы узнали сегодня, — все лишь часть загадки.
В свою очередь, Россия требует предоставить информацию о ходе расследования и ознакомить ее с результатами экспертиз, которые сейчас проводят международные эксперты из организации по запрещению химоружия.
Ранее по теме
-
Путина удивила скорость раскручивания антироссийской кампании из-за дела Скрипаля2 минуты назад
-
Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России3 часа назад
-
Британские медики: Скрипаль находится в критическом состоянии, его дочь - в стабильном3 часа назад
-
Бывший дагестанский чиновник готов ответить за отравление Скрипалей6 часов назад
-
ОЗХО ответит на вопросы России по делу Скрипаля до конца дня6 часов назад
-
Банковский счет после гречки: британские СМИ выдвигают новые версии отравления Скрипалей9 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин и Эрдоган запустили строительство АЭС
- Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России
- Аман Тулеев стал депутатом
- Установлены все причастные к теракту в метро Петербурга
- Ночью в московской больнице зарезали пациента
Самое читаемое
-
Эксклюзив "Вестей": аниматор, изрезавший русского мальчика, продает мороженое детям
- Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
- Выросшая в детдоме девушка уверяет, что она - брошенная дочь Александра Серова
- Известный российский актер сядет на 22 года за порно с детьми
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
Экономика
-
Рынок акций: худшее начало квартала с 1930 года
- Минфин: доля неконкурентных госзакупок достигла 96%
- "Регионы России": 10 лучших губернаторов регионов РФ
- Россияне потеряли интерес к национальным брендам
- Чем рискуют Магомедовы: активы группы "Сумма"
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу
- "Афимолл" эвакуировали из-за задымления
- Северо-Восточная хорда: новый участок могут сдать уже ко Дню города
- В пасхальную ночь работу транспорта продлят
- На Поварской реставрируют легендарную усадьбу из романа "Война и мир"
- Московские фонари "поумнеют"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак