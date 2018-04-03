На чемпионат мира по футболу 2018 года продано 1,7 млн билетов

Международная федерация футбола объявила об окончании второго этапа продаж контрамарок на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. В рамках "живой очереди", открытой 13 марта, распределено 394,4 тыс. билетов, а всего болельщики приобрели за два этапа 1,698 млн билетов.

Во время второй части продаж билетов россияне выкупили 216,1 тыс. мест на стадионах. Далее по числу приобретенных билетов стоят любители футбола из США (16 462), Аргентины (15 006), Колумбии (14 755), Мексики (14 372) и Бразилии (9 962).

Всего из проданных к этому моменту билетов 53% были выкуплены болельщикам из-за рубежа. Заключительный этап продаж билетов чемпионата мира начнется 18 апреля в 12.00 по московскому времени на официальном сайте ФИФА.