Трамп признал свою жесткость в отношении России

Президент США на встрече с лидерами стран Балтики признался, что жестко ведет себя по отношению к России, но хотел бы наладить с ней диалог.

"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп, — цитирует американского лидера РИА Новости. — Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей".

Доказательством тому, что США действуют жестко и независимо, могут быть поставки США нефти и газа за рубеж, чего "Россия не хочет", отметил Дональд Трамп.

Трамп также пообещал в ближайшее время рассказать о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину.

Встреча президентов Эстонии, Латвии, Литвы и США прошла в Белом доме.

Как добавляет ТАСС со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова, в телефонном разговоре с Путиным Трамп сам предложил российскому лидеру нанести визит в Вашингтон для проведения переговоров.