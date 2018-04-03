"Алмаз-Антей": радары бы увидели ракету, сбившую Boeing над Донбассом

В концерне "Алмаз-Антей" отвергли утверждение международной следственной группы по делу о крушении МН17 в Донбассе о том, что сбившая самолет ракета могла быть невидима для радаров.

Как рассказали "Интерфаксу" в холдинге, если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запущена из района, о котором заявляют в совместной следственной группе, то в момент встречи с Boeing 777 ее скорость составляла бы 600 метров в секунду. Это обязательно зафиксировал бы радиолокационный комплекс "Утес-Т", расположенный на позиции "Усть-Донецк" Ростовского зонального центра Единой системы воздушного движения.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. При этом погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Как сообщила ранее прокуратура Нидерландов, данные, полученные от российской стороны, говорят о том, что примерно в то время, когда над Донбассом был сбит самолет малазийской компании, радары не засекли ракеты серии 9М38, выпущенной зенитно-ракетным комплексом "Бук". Согласно одной из версий экспертов, к которым обратилась совместная следственная группа, российские радиолокационные средства все же могли засечь ракету, но впоследствии эти данные якобы могли быть удалены вручную.