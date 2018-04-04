"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

В субботу, 21 апреля, в Московском театре мюзикла состоится вечер, посвященный легендам музыкальной культуры XX века — Эдит Пиаф и Фрэнку Синатре. Это будет эксклюзивный концерт-биография, на котором прозвучат лучшие хиты звезд.

Эдит Пиаф и Фрэнка Синатру объединяет не только всемирная слава, не только величайший талант, не только безмерная любовь публики, но и даты рождения. И Пиаф, и Синатра родились в декабре 1915 года.

Королева французского шансона, "парижский воробyшек" стала всемирно известна благодаря своим песням Non, je ne regrette rien, La Vie en rose, Hymne à l’amour, Mon légionnaire, La Foule, Milord, Tu es partout, Mon Dieu и L’Accordéoniste, которые исполнялись страстно и с огромной любовью. Искренность и подлинность чувств подкупали в ее песнях миллионы людей. Ее удивительная судьба потрясла мир не менее чем ее талант. В этой хрупкой женщине — сильной, отважной и талантливой — жила неутомимая потребность в любви.

Фрэнк Синатра стал легендой не только музыкального мира, но и каждого аспекта американской культуры. Когда его не стало, журналисты писали: "К черту календарь. День смерти Фрэнка Синатры — конец XX века". Песни в его исполнении вошли в классику эстрады, Синатра славился романтическим стилем исполнения и "бархатным" тембром голоса. За 50 лет активной творческой деятельности он записал около 100 неизменно популярных дисков-синглов, исполнил все самые известные песни крупнейших композиторов США — Джорджа Гершвина, Коула Портера и Ирвинга Берлина. Помимо музыкального триумфа, Синатра был и успешным киноактером, высшей точкой карьерной лестницы которого стал "Оскар", врученный ему в 1954 году. Девять раз Синатра становился лауреатом премии "Грэмми".

В память об этих великих певцах в концерте-биографии "Пиаф. Синатра" в Театре мюзикла прозвучат песни, ставшие легендами. Их исполнят популярные актеры Театра мюзикла Алексей Колган, Валерия Ланская, Иван Викулов, Марат Абдрахимов, Оксана Костецкая и другие.

Начало концерта – в 19:00, Московский театр мюзикла (Пушкинская площадь, 2).