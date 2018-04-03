В Калининграде на вызов приехал мертвецки пьяный фельдшер

Жительница Калининграда вызвала скорую, но появившимся на пороге медикам, похоже, самим оказалась нужна помощь. Вместо того чтобы проводить стандартные процедуры, эскулап, как утверждает автор видео, едва держался на ногах и с трудом связывал слова.

Очевидцы сделали однозначный вывод: фельдшер мертвецки пьян. В калининградском Минздраве тоже заметили видеозапись и уже провели проверку. В результате подтвердилось, что главный герой ролика был нетрезв. Его привлеки к строгой дисциплинарной и материальной ответственности, сообщает портал "Клопс.ru".