Допинг помешал: Альварес отказался от боя с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от боя с Геннадием Головкиным, представляющим на профессиональном ринге Казахстан. Днем ранее Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), выдающая лицензии боксерам, подтвердила, что Альваресу вряд ли дадут разрешение на поединок из-за положительной допинг-пробы.

Как уже сообщали Вести.Ru, NSAC временно отстранила мексиканца от боев из-за того, что в его допинг-пробе был обнаружен кленбутерол. Таким образом повторный бой с Головкиным (в первом поединке была зафиксирована ничья), который должен был пройти 5 мая, не состоится.

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес сообщил, что теперь второй бой между Альваресом и Головкиным может пройти в августе или сентябре, но решение об этом может быть принято только после заседания комиссии NSAC, которое назначено на 18 апреля, сообщает Boxingscene.Com. Команда Головкина ранее сообщила, что боец проведет бой 5 мая в Лас-Вегасе. Возможные соперники – Деметриус Андраде, Сергей Деревянченко, Гари О’Салливан и Ямагучи Фалькао.