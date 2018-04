Сотрудник YouTube сообщил о стрельбе в штаб-квартире компании

Менеджер проектов YouTube Вадим Лаврусик сообщил в своем Twitter, что в штаб-квартире компании прогремела стрельба. Он уточнил, что стрельба "активная" и что со своего рабочего места он слышал выстрелы и видел бегущих людей.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

Лаврусик сначала забаррикадировался в комнате с коллегами, а затем был эвакуирован. О том, что он находится в безопасности снаружи здания, сотрудник компании написал в следующем твите.

Safe. Got evacuated it. Outside now. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

Штаб-квартира YouTube находится в Сан-Бруно, штат Калифорния, напоминает РИА Новости. Здание оцеплено, над ним кружат вертолеты. Стражи порядка рекомендуют водителям выбирать пути объезда.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 апреля 2018 г.

Полиция пока не дала никаких комментариев относительно инцидента.