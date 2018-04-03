Отдохнувший Криштиану Роналду принес "Реалу" победу над "Юве"

Матчем в итальянском Турине стартовала четвертьфинальная стадия футбольной Лиги чемпионов. Местный "Ювентус" принимал мадридский "Реал" и многие обозреватели ожидали от хозяев реванша за проигранный прошлогодний финал. Однако "Юве" не устоял и на сей раз, проиграв дома со счетом 0:3.

Тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан дал отдохнуть своему главному ударному форварду Криштиану Роналду в матче национального чемпионата, подводя его к принципиальной игре против "Ювентуса". И португалец не подвел: он открыл счет уже на 3-й минуте игры в Турине, а на 64-й сделал голевой дубль, фактически обеспечив победу мадридистам.

В дальнейшем команды доигрывали встречу, но и в этой ситуации "Реал" сделал больше, чем обескураженные хозяева: Марсело на 74-й минуте сделал счет неприличным. Ассистировал ему все тот же Роналду. Кажется, перед ответной игрой в Мадриде имя первого полуфиналиста Лиги чемпионов уже известно.