Захарова о деле Скрипалей: британские власти продолжат врать и изворачиваться

Британские власти продолжат врать и изворачиваться по делу Скрипалей. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после сообщений о том, что специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает телеканал "Россия 24".

"Не удивлюсь, если сейчас или завтра Т.Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дело Скрипалей будет обсуждаться на заседании Организации по запрещению химического оружия, которое пройдет 4 апреля в Гааге.