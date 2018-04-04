Посольство РФ в Лондоне: Британия отказывает в доступе к Скрипалям

Британская сторона отказывается предоставить консульский доступ к пострадавшим в Солсбери бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, а также предоставить информацию об обстоятельствах смерти Николая Глушкова.

3 апреля в посольстве состоялся брифинг для глав аккредитованных в Лондоне дипломатических миссий. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко привлек внимание людей к тому, что со времени отравления Сергея и Юлии Скрипалей прошел уже почти месяц, со смерти Николая Глушкова — три недели. Послы были проинформированы о ситуации с невыполнением Великобританией своих международных обязательств. В ходе брифинга было заявлено, что такое поведение является неприемлемым, сообщает РИА Новости.

Сергей Скрипаль (бывший российский военный; арестован за шпионаж в 2004 и осужден в 2006 году; впоследствии выдан на Запад в обмен на российских разведчиков) и его дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке вблизи оного из торговых центров города Солсбери. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Позднее Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Больше всего дипломатов (60 человек) из-за "солидарности" с Лондоном выслали США. Россия ответила тем же. Однако уже 3 апреля представитель Госдепартамента заявил, что Москва может прислать замену высланным дипломатам. При этом Вашингтон исходит из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из РФ в ответ на решение Вашингтона.

Также 3 апреля глава британской военной лаборатории в Портон-Дауне Гэри Айткенхэд подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как боевое отравляющее вещество, но не установлено, где именно это вещество было произведено.

Президент России Владимир Путин выразил удивление скоростью раскручивания антироссийской кампании, хотя происхождение вещества, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ, пока не установлено. Он добавил, что подобные нервно-паралитические вещества могут производиться примерно в 20 странах мира.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, постепенно приходят экспертные подтверждения того, что "безумные обвинения" в адрес России ни на чем не основаны. Все ситуацию вокруг дела Скрипаля он назвал чудовищной. Он выразил уверенность в том, что Лондону будет нужно приносить извинения России, "но, безусловно, это еще история долгая и этот маразм зашел очень далеко".

В настоящее время состояние Скрипаля остается критическим, но стабильным, его дочь Юлия, которая на прошлой неделе пришла в себя, — в стабильном состоянии.

Николай Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом полиция заявила, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.

По последней информации британских СМИ, что 69-летний Глушков мог умереть в результате неудачной секс-игры со своим 20-летним любовником Денисом. Якобы именно с ним Глушков провел последнюю в своей жизни ночь