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4 апреля 201802:13 Алексей Конопко

Гибель солдат и потеря 7 триллионов долларов: что заставит США покинуть Сирию?

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В Сирии военных США атаковали партизаны. Погибли 6 человек. Ранее Дональд Трамп уже говорил о скором выводе армии США из Сирии. Однако, как сообщил телеканал CNN, в Пентагоне обсуждают возможность отправить туда дополнительные войска. К чему все это может привести?

Американцы несут потери в Сирии. Военных на шести внедорожниках атаковали на трассе недалеко от базы Аш-Шаддади 30 марта. По данным источника, погибли шесть человек, еще восемь ранены.

"Подорвалось два фугаса, заложенные группами сирийской самообороны, которые находятся на территории, подконтрольной курдам. Они позиционируют себя как группировки проправительственные, но выступающие против военного присутствия США на территории Сирии, — говорит Семен Пегов, военный корреспондент, автор проекта WarGonzo. — По их мнению, это абсолютно нелегально. Что, в общем-то, правда, потому что никакими международными актами присутствие американских военных на сирийской территории не регламентировано".

Что американцы пришли без приглашения и воюют без всяких на то санкций местного правительства – давно уже общее место. О нарушении международного права говорят не первый год и не только в Сирии. "Руководство в Дамаске американцев о прибытии не просило. Значит, вопросы легитимности мы не можем серьезно обсуждать, — считает Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК. – Это несерьезно, на мой взгляд".

Сколько точно военных из США находятся в республике, сказать трудно. Известно о как минимум двух тысячах контингента и семи базах. Помимо города Шаддад, из которого шла атакованная колонна, есть, например, Эт-Танф на границе с Иорданией. Там, по данным российского Минобороны, перевооружаются и ведут подготовку боевики террористических группировок. Были американцы и в Восточной Гуте.

"Одной из важнейших целей, которую они ставили на этом важном тактическом плацдарме – это возбудить боевиков для атаки Дамаска перед выборами президента России, — рассказывает Александр Сладков, военный корреспондент ВГТРК. — То есть таким образом насолить России. Примеры таких действий у нас есть. Допустим, в 1996 году в августе боевики просочились в Грозный, который контролировали федеральные войска, федеральные силы, и взяли его под контроль. По такому же шаблону американцы пытались уговорить боевиков атаковать из Восточной Гуты Дамаск. Это моя точка зрения".

Гуту американцы покинули накануне операции по ее освобождению. В том числе — чтобы избежать потерь. Военных и инструкторов атакуют регулярно. 30 марта сирийские партизаны обстреляли еще одну автоколонну возле поселка Хфиса. Погибли двое солдат. А в понедельник вечером под минометной атакой оказалась база 92 бригады армии США в пригороде Ракки.

"Я высказываю это как версию: в тех тюрьмах, в которых содержались сирийцы, которые охраняли террористы, очень многое было устроено так же, как в тюрьмах в Ираке во время вторжения США в Ирак, — говорит Алексей Леонков, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества". — Там очень много схожего. А раз инструкторами у этих вот "оппозиционеров", как называют их американцы, как раз являются американские специалисты, то можно провести связующую нить между этими тюрьмами и давлением на население, принуждением его в политики ИГИЛ (запрещена в РФ) и Джебхат ан-Нусры (запрещена в РФ), которая проводилась все это время на территории Сирии. Каждый сириец знает, с какими "террористами" они борются. Они борются как раз с сирийским народом".

Еще сложнее посчитать американские потери. Убитые сотрудники частных военных компаний – их частное дело. Пентагон будто бы ни при чем. Хотя, например, воевать в интересах другого государства бизнесменам прямо запрещает закон США. Еще одна уловка – контрактники-иностранцы. После пяти лет боев они могут претендовать на грин-карту. А если дослужить живыми не успели, то и в списках американских граждан не числятся.

"Возникает сирийское народное сопротивление – и это было очевидно, что это произойдет! Потому что американцы сделали ставку на одну этническую группировку – курдов. Это была грандиозная ошибка, — считает Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. — Мало того, что они теперь из-за этой ситуации — противники с турками, но теперь и вся Сирия, в общем-то, тоже не готова воспринять американскую концепцию установления мира. Поэтому американцы уйдут, безусловно".

Скоро уйти из Сирии пообещал и Дональд Трамп. Пентагон пока против. Однако если потери солдат и техники политиков за океаном пугают слабо, то деньги – совсем другое дело. В начале года президент США заявил, что страна потеряла на Ближнем Востоке 7 триллионов долларов. А такого американский менталитет обычно не прощает.

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