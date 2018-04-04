Зинедин Зидан: забить "Ювентусу" трижды на его поле непросто

Французский главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан после победы его команды над итальянским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0) отметил игру Криштиану Роналду в составе "сливок". Он также отдал должное "Юве", который, по его мнению, не заслужил разгрома.

"Забить "Ювентусу" трижды на его поле непросто, — цитирует Зидана Спортс.Ru. – Мы показали отличную игру, но и "Юве" был неплох, они оказывали на нас давление и имели шансы, чтобы забить, однако мы были более эффективны. Естественно, "Ювентус" недоволен сегодняшним результатом, но это футбол".

"Что касается Роналду, то я скажу одно – он не такой как все. Он отличается от всех остальных, всегда настроен исполнить нечто выдающееся в Лиге чемпионов и никогда не почивает на лаврах. Удар через себя получился феноменальный, хотя он не забил еще два куда более простых момента", — сказал тренер Мадрида.

"Чей гол лучше, мой в финале Лиги чемпионов или сегодняшний Роналду? Мой. Однозначно мой", – ответил Зидан, рассмеявшись, на вопрос итальянских журналистов.