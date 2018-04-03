Топ-менеджера Hyundai уволили за принуждение сотрудниц петь в караоке

Одна из топ-менеджеров южнокорейского офиса компании Hyundai уволилась после того, как ее уличили в том, что она заставляла сотрудниц ходить на закрытые вечеринки с представителями руководства, выпивать с ними и петь в караоке. Таким образом неназванная женщина пыталась продвинуться по службе, сообщает Reuters.

Первой о нарушениях бывшей начальницы рассказала уволенная сотрудница Hyundai в рамках интернет-флешмоба против домогательств #MeToo.

После этого в фирме началось служебное расследование. Вместе с неназванной женщиной со своего поеста ушел глава отдела Hyundai Autoever. Он заявил, что несет ответственность за произошедшее.