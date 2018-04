Причиной стрельбы в офисе YouTube был бытовой конфликт

Стала известна причина стрельбы, открытой в штаб-квартире YouTube в Калифорнии. Инцидент не имеет отношения к терроризму. Наиболее вероятная причина стрельбы – бытовой конфликт. Некоторые свидетели утверждают, что женщина пришла в офис компании, чтобы разобраться со своим бойфрендом. Очевидцы говорят, что слышали от 15 до 17 выстрелов.

Одним из первых о стрельбе рассказал сотрудник YouTube. На своей странице в Twitter он сообщил, что слышит выстрелы и видит бегущих людей.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.