Причиной стрельбы в офисе YouTube был бытовой конфликт

Стала известна причина стрельбы, открытой в штаб-квартире YouTube в Калифорнии. Инцидент не имеет отношения к терроризму. Наиболее вероятная причина стрельбы – бытовой конфликт. Некоторые свидетели утверждают, что женщина пришла в офис компании, чтобы разобраться со своим бойфрендом. Очевидцы говорят, что слышали от 15 до 17 выстрелов.

Одним из первых о стрельбе рассказал сотрудник YouTube. На своей странице в Twitter он сообщил, что слышит выстрелы и видит бегущих людей.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Женщина, устроившая стрельбу, была найдена мертвой на месте происшествия. Полиция Сан-Бруно считает, что она покончила с собой.

Согласно другим источникам, пострадавших трое. В больнице Сан-Франциско, куда они были доставлены, уточняют, что состояние одного раненого, 36-летнего мужчины – критическое. 32-летняя женщина – в тяжелом состоянии. И еще одна женщина, 27 лет, отделалась легким ранением.

Место ЧП все еще оцеплено, передает ТАСС. В компании YouTube, являющейся крупнейшим работодателем калифорнийского Сан-Бруно, работает порядка 1100 человек. Они были эвакуированы.