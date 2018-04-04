Эксперт: к сомалийским пиратам прибавились бандеровские

Эксперт: к сомалийским пиратам прибавились бандеровскиеЧитайте нас в Telegram
Рыболовецкий сейнер "Норд" находится в плену у Украины. Российский эксперт считает, что против "бандеровских пиратов", которые не отличаются от сомалийских, следует вводить сначала мягкие меры, а если они не сработают, то и меры военного характера.
Чтобы приостановить пиратские действия властей Украины, необходимо предупредить Киев, что у России имеются различные инструменты противодействия. Об этом РИА Новости заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.
По его мнению, можно ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у них всегда много проблем с безопасностью.
Что касается задержания российского рыболовецкого сейнера, то, по мнению капитана первого ранга, эта провокационная политика "диктуется и навязывается киевским властям вашингтонским начальством, и бандеровцы проводят ее с особым рвением".
"Они ничем не отличаются от сомалийских пиратов, — сказал эксперт. — И если не сработают предупредительные меры, так скажем, интеллигентного характера — по усилению досмотра украинских судов, идущих через Керченский пролив, то, думаю, будут применены меры военного характера".
По его словам, к сомалийским пиратам, о которых все знают, "прибавились бандеровские". "Значит, к ним надо относиться так же — в соответствии с нормами международного права", — заключил Михаил Ненашев.
26 марта Украина задержала российский сейнер "Норд"; экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составлены административные протоколы. На "Норд" наложен арест. Москва требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж. Ранее капитан судна сообщил, что украинские пограничники обещали отпустить задержанных, если они предоставят украинские паспорта.
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