Уроки в школах Магадана отменены из-за метели

В Магадане из-за метели, сильного ветра и снегопада отменены занятия для школьников с первого по четвертый классы.

Скорость ветра достигает 18-23 метров в секунду, передает агентство "Интерфакс". Спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях. Так, возможны обрывы ЛЭП, снежные заносы на трассах. Уже перекрыта одна из региональных дорог — "Магадан-Балаганное-Талон". Также не работает ледовая переправа через реку Яна, расположенная на данной дороге.

Непогода в регионе будет хозяйничать до четверга, 5 апреля.