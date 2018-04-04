Панарин и Бобровский помогли "Коламбусу" в погоне за "Детройтом"

В Коламбусе на Nationwide Arena завершился очередной матч игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Местные "Блю Джакетс" принимали "Детройт Рэд Уингз" и после 20 минут игры уступали 1:4. Но "синие жакеты" не сдались и сумели вырвать ничью в основное время и победу в овертайме – 5:4.

Организатором погони во многом стал российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. Он дважды ассистировал партнеру Эткинсону, когда тот забивал, а затем забросил сам, причем в самый нужный момент: при счете 3:4. Ассистентом Панарина стал вратарь "Блю Джакетс" Сергей Бобровский. А в овертайме победу хозяевам принес гол Дюбуа.