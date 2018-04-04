Кучеров с партнерами "всухую" переиграл "Бостон"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошел еще один матч, в котором сумел отличиться российский легионер. Команда Никиты Кучерова "Тампа-Бэй Лайтнинг" не без его участия сумела "всухую" переиграть соперников из "Бостон Брюинз". Счет матча – 4:0.

"Молнии" довольно долго раскачивались в домашней встрече, заставив своих поклонников попереживать. Но в дальнейшем болельщики "Тампы" могут быть довольны: Пойнт, Хедман, Куниц и Миллер обеспечили "Лайтнинг" победу. Кучеров принял участие в первом голе своей команды точной передачей.