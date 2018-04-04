"Пантеры" побеждают, Дадонов ассистирует

В чемпионате Национальной хоккейной лиги клуб "Флорида Пантерз" на своем поле принимал "Нэшвилл Предаторз". Матч получился очень упорным и все решил один забитый гол. "Пантеры" выиграли с минимальным счетом 2:1. В их составе снова отличился Евгений Дадонов, на сей раз как ассистент.

После того, как Юбердо вывел "Флориду" вперед, на площадке долгие 30 минут шла затяжная позиционная борьба почти без голевых шансов. Но на 50-й минуте Дадонов организовал второй гол, который с его передачи забил Сивиур. Казалось, что "пантеры" легко доведут игру о победы, но шайба Йоси на 56-й минуте обеспечила встрече бурную концовку, в которой хозяева все же сумели удержать успех.