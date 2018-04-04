Мультфильм "Возвращение в Простоквашино" набрал более 7 миллионов просмотров

"Союзмультфильм" опубликовал первую серию мультипликационного сериала "Простоквашино". С момента публикации не прошло и суток, а ролик уже набрал более 7 миллионов просмотров. Первая серия посвящена Олегу Табакову – всенародно любимому "коту Матроскину".

В новом мультфильме кота озвучивает сын Табакова, Антон. Пес Шарик заговорил голосом Гарика Сукачева, почтальон Печкин – Ивана Охлобыстина. Юлия Меньшова озвучила маму Дяди Федора.

Появились в мультфильме и новые персонажи – сестра Дяди Федора Вера Павловна, отличающаяся неугомонным характером, и странная неуловимая зверюшка, напугавшая сначала кота и пса, а затем и родителей Дяди Федора.

Серия длится шесть с половиной минут, передает РИА Новости. Всего ожидается 30 выпусков. Создатели сценария мультфильма — Максим Кучин и Тимофей Куц – планируют расширить "мир Простоквашино".

Между тем, автор оригинальной книги Эдуард Успенский недоволен новинкой и хочет подать в суд на "Союзмультфильм". Писатель утверждает, что у студии нет прав на использование его произведения и персонажей. В "Союзмультфльме" заверяют, что ранее было получено письменное согласие Успенского на создание новой ленты.