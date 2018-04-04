Первый дубль Голдобина в НХЛ не спас "Ванкувер" от поражения

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В заключительном матче "Ванкувер Кэнакс" на своем льду уступил главному открытию сезона лиги – "Вегас Голден Найтс".

В составе "косаток" первым дублем в заокеанской карьере отметился российский хоккеист Николай Голдобин, который в обоих случаях сравнивал счет в поединке. Сначала россиянин восстановил статус-кво в концовке первого периода при счете 0:1, после чего второй шайбой он вновь выровнял положение – 4:4, и, тем самым, перевел игру в овертайм. Однако в дополнительное время Голдобин со своими партнерами оказались менее удачливыми в бросках послематчевых буллитов и уступили со счетом 4:5.

После матча с "рыцарями" в активе Голдобина стало 14 очков, из которых восемь заброшенных шайб и шесть ассистов. "Ванкувер" после 80 игр "регулярки" с 70 очками занимает предпоследнюю, 14 строчку в Западной конференции. "Вегас" со 109 – расположился на третьем месте Запада.