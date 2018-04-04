Чижов: обвинения Великобритании по делу Скрипаля не подкреплены доказательствами

Обвинения Великобритании по делу Скрипаля не подкреплены доказательствами, а показная солидарность с Лондоном в обиде на Россию выглядит надуманной. Об этом рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью программе "Мнение"

"Мы не испытываем каких-то на сегодняшний день затруднений в контактах. Контакты проводятся. Естественно, в тех рамках, которые были очерчены уже несколько лет назад, когда в результате позиции Евросоюза архитектура нашего сотрудничества и обменов была заморожена. Политический диалог не прерывался, и я надеюсь, не прервется. Работа идет", — заключил Чижов.

Накануне стало известно, что британские специалисты не смогли обосновать заявления Терезы Мэй и других политиков о том, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Глава лаборатории Портон-Даун в интервью телеканалу Sky News заявил, что экспертам не удалось установить страну, которая произвела химикат, который использовали в атаке. Он добавил, что исследователи предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд совсем других источников, чтобы сделать свои выводы о происхождении препарата. В российском посольстве в Лондоне это сенсационное заявление назвали доказательством блефа британских властей, передает "Россия 24".

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Турции заявил, что его удивила скорость раскручивания антироссийской кампании на фоне дела Скрипаля. Он уточнил, что "сам об этом инциденте узнал из средств массовой информации".