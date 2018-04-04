Российские керлингисты победили Германию на чемпионате мира

Мужская сборная России по керлингу одержала четвертую победу на проходящем в американском Лас-Вегасе чемпионате мира. В рамках шестого тура россияне со счетом 8:6 одолели сборную Германии.

Победу в составе России добыли скип Алексей Тимофеев, вице-скип Сергей Глухов, а также Евгений Климов, Артур Ражабов и Артем Шмаков. По итогам шести поединков российская команда занимает пятую позицию в общем зачете. Лидерами группового этапа являются команды Норвегии и Швеции.

Напомним, что из группы в полуфинал турнира напрямую выходят первые две команды, а расположившиеся с третьего по шестое место коллективы сыграют по одной дополнительной игре за две оставшиеся путевки.