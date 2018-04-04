Воробьев отправляет угрожавшую ему девочку на мусорные заводы

10-летняя девочка Таня, ставшая известной после "мусорного" митинга в Волоколамске, вошла в инициативную группу и теперь вместе с семьей едет в Голландию посмотреть, как работают мусороперерабатывающие заводы.

"Наши ребята связывались с ее семьей. Они сейчас уезжают в Голландию, для того чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там. Они едут на экскурсию за наш счет", — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Девочка в розовом" стала популярной в соцсетях после того, как по Интернету разошелся видеоролик с протестного митинга, во время которого жители Волоколамска требовали от властей закрыть мусорный полигон "Ядрово". На кадрах было видно, как ребенок указал на губернатора Воробьева, а затем провел пальцами себе по горлу. Чиновник в это время общался со взрослыми участниками митинга.

Из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона, на территории свалки введен режим ЧС. В Волоколамском районе продолжают работают бесплатные лаборатории, где можно сдать анализы на токсины. На специальных табло в городе показывается информация об уровне сероводорода в воздухе.

3 марта в Подмосковье приехали специалисты из Голландии, которые займутся дегазацией старой части полигона "Ядрово". Завершить все работы планируется до 15 июня.