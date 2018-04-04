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4 апреля 201809:23

Криштиану Роналду: благодарю болельщиков "Ювентуса" за овации после моего гола

EPA

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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за овации, которые те ему устроили после одного из забитых голов в ворота их команды. Португалец забил свой второй мяч ударом "ножницами" через себя.

"Этот момент был невероятным, – признается Роналду, слова которого приводит "Советский спорт" со ссылкой на испанское издание Marca. – Хотелось бы поблагодарить болельщиков "Ювентуса". Таких эпизодов со мной раньше не было. Думаю, что мне удалось забить фантастический гол, хоть я не ожидал такого. Однако давайте лучше говорить об игре – "Реал" забил три мяча отличной команде и показал хороший футбол. Я счастлив".

Напомним, что в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов "Королевский клуб" на выезде разгромил "Юве" со счетом 3:0. Ответный поединок состоится через неделю – 11 апреля в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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