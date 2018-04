Криштиану Роналду: благодарю болельщиков "Ювентуса" за овации после моего гола

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за овации, которые те ему устроили после одного из забитых голов в ворота их команды. Португалец забил свой второй мяч ударом "ножницами" через себя.

"Этот момент был невероятным, – признается Роналду, слова которого приводит "Советский спорт" со ссылкой на испанское издание Marca. – Хотелось бы поблагодарить болельщиков "Ювентуса". Таких эпизодов со мной раньше не было. Думаю, что мне удалось забить фантастический гол, хоть я не ожидал такого. Однако давайте лучше говорить об игре – "Реал" забил три мяча отличной команде и показал хороший футбол. Я счастлив".

Cristiano Ronaldo scored this wonder goal as Real Madrid beat Juventus 3-0 in the Champions League last night... 👏🏼 pic.twitter.com/RNXjI3LQqh