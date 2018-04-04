Путин: ИГИЛ разгромлена в Сирии, но способна на вылазки в других регионах

Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России) разгромлена в Сирии, но сохранила значительный потенциал и способна вылазки в различных регионах мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам московской конференции по международной безопасности. Приветствие главы государства зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Телеканал "Россия 24" ведет прямую трансляцию конференции.

"Несмотря на свое военное положение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в этих условиях необходимо вместе подумать о "новых формах многостороннего взаимодействия, которые позволили бы закрепить успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом, и пресечь дальнейшее распространение этой угрозы".

В декабре 2017 года Путин прилетел в Сирию. Там он объявил о том, что российская военная группировка победоносно завершила свою миссию. "Да, угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооружённых сил, в целом решена, и решена блестяще!" – сказал президент.