"Салават Юлаев" расстался с главным тренером Вестерлундом

Руководство хоккейного клуба КХЛ "Салавата Юлаева" объявили об отставке главного тренера команды Эркки Вестерлунда. Известно, что трудовой договор был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Место специалиста в качестве исполняющего обязанности займет Николай Цулыгин. Об этом сообщает официальный сайт юлаевцев.

Эркка Вестерлунд покидает "Салават Юлаев".

Клуб благодарит Эркку Вестерлунда за проделанную работу и желает удачи в новых начинаниях.



Исполняющим обязанности главного тренера "Салавата Юлаева" назначен Николай Цулыгин.https://t.co/y5zswHsA8o pic.twitter.com/GhPGncU962 — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 4 апреля 2018 г.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что стороны собирались продлить сотрудничество.

Вместе с Вестерлундом "Салават Юлаев" в минувшем сезоне одержал победу в дивизионе Чернышева, финишировал на второй строчке в Восточной конференции и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Однако в четвертьфинале Кубка Гагарина уфимцы в семиматчевой серии со счетом 364 проиграли челябинскому "Трактору".