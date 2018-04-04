Вратарь "Тампы" Василевский получил первую звезду дня в НХЛ

Российский хоккеист "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский был признан организаторами Национальной хоккейной лиги лучшим игроком по итогам игрового дня регулярного чемпионата. Россиянин в матче против "Бостон Брюинз" сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 33 броска, чем поспособствовал победе "Тампы" со счетом 4:0.

Отметим, что этот матч на ноль стал для Василевского восьмым в текущем сезоне за "молний", чем смог превзойти клубный рекорд другого российского голкипера Николая Хабибулина, который равнялся семи играм. Достижение продержалось с сезона 2001/02.

Также звездами дня стали нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Тейлор Холл за 4 (2+2) набранных очка в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (5:2), и форвард "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал, дважды поразивший ворота "Филадельфии Флайерз" (5:4) и отметившийся одной результативной передачей.