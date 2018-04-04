Глава ФСБ: информация из Турции помогла предотвратить новогодний теракт

Благодаря информации, полученной от Турции и США, в новогодние праздники спецслужбам удалось предотвратить два теракта в России. Об этом рассказал глава ФСБ Александр Бортников, выступая сегодня на конференции по международной безопасности в Москве. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

"Вы все знаете, что в прошлом году США своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку — благодаря информации, полученной от турецких партнеров", — указал Бортников.

При этом он отметил, что с 2014 года жертвами терроризма в мире стали более 150 тысяч человек, поэтому глобальная статистика остается удручающей.

"Только в минувшем году число убитых и раненых по всему миру превысило 33 тысячи человек", — пояснил глава ФСБ России.