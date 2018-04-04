Футбольная "Уфа" переподписала контракт с главным тренером Семаком

Футбольный клуб "Уфа" объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Сергеем Семаком. Сообщается, что согласно новому контракту сотрудничество со специалистом продлено на два года, в то время как текущий договор истекал летом 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее появлялась информация о том, что Семак по окончании нынешнего сезона может возглавить питерский "Зенит".

Специалист встал у руля клуба из столицы Башкортостана В декабре 2016 года и в первый же год смог занять с "Уфой" рекордную для клуба седьмую строчку. В нынешнем сезоне башкирцы после 24 туров с 34 очками располагаются на шестой позиции турнирной таблицы российской премьер-лиги.