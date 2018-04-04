Ради спасения жизни мыши вынуждены считаться с крысиными слезами

На первый взгляд может показаться, что у слёз нет запаха. Между тем недавнее исследование японских учёных показало: белковые соединения в слезах крыс помогают находить полового партнёра. Однако этим их функции не ограничиваются. Выяснилось, что мыши тоже улавливают эти "посылы", и им они сигнализируют об опасности.

Ранее учёные под руководством Кадзусигэ Тоюхары (Kazushige Touhara) из Университета Токио описали белок в мышиных слезах под названием ESP1, который действует как феромон. Тогда они выяснили, что с его помощью самцы животных привлекают интерес прекрасного пола.

В новой же работе той же команды было сделано другое предположение: белки в слёзной жидкости хищника (крыс) могут изменять поведение добычи (мышей). Именно это и решили проверить учёные.

Тут сделаем оговорку. Не секрет, что и мыши, и крысы могут питаться чем угодно. Однако вторые не прочь полакомиться и мышами, то есть они несут реальную угрозу более миниатюрным грызунам.

Биологи проводили эксперименты с двумя видами животных, которые довольно часто используются для проведения научной работы в лабораториях: серой крысой (Rattus novegicus) и домовой мышью (Mus musculus). Люди с ними неплохо знакомы, поскольку эти грызуны часто соседствуют с человеком.

Сначала специалисты выявили новое соединение в слёзной жидкости крыс — CRP1. Белок, произведённый самцом крысы, активировал рецепторы в вомероназальном органе самок, побуждая их остановиться, замереть на месте.

Но такой белок, как оказалось, "сражает наповал" не только крыс, но и мышей. По мнению авторов работы, он же активирует рецепторы в вомероназальном органе мышей.

Стоило последним обнаружить крысиный CRP1, как они тут же переставали двигаться, а частота сердечных сокращений и температура тела снижались.

Команда Тоюхары выяснила, что различные рецепторы в вомероназальном органе мышей действительно улавливают крысиный белок. Когда исследователи генетически модифицировали мышей, чтобы заблокировать работу одного из этих рецепторов, животные совершенно переставали реагировать на CRP1.

"Наша работа показывает, что крысиный CRP1, скорее всего, является половым феромоном для крыс, а для мышей он служит сигналом о том, что рядом хищник", — говорит Тоюхара.

Авторы работы отмечают, что полученные данные являются первым примером "обонятельного подслушивания" (когда вещество, имеющее значение для одного вида, стало сигнальным для другого вида).

Также Тоюхара отмечает, что крысиный CRP1 относится к семейству белков цистатинов. Эта группа хорошо известна своей ролью ингибировать ферменты, которые разрушают белки. И то, что член этого семейства является химическим сигналом, — большой сюрприз для учёных.

Зоолог из Оксфордского университета и эксперт по феромонам Тристам Уайатт (Tristram Wyatt) говорит, что с точки зрения эволюции у различных видов животных есть довольно сильный стимул научиться "слушать" своих соседей.

Результаты работы, по мнению учёных, открывают новый путь для изучения эволюции коммуникации хищника и добычи.

Результаты исследования представлены в научном издании Current Biology.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, как определить, счастлива ли крысы (всё дело в ушах). Кроме того, эти грызуны способны распознать страдания по мордам своих сородичей и могут проявлять альтруизм. Они также испытывают сожаление после принятия неверных решений и понимают, что могли что-то забыть.