Нурмагомедов повздорил с Лобовым в преддверии турнира UFC в Нью-Йорке

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов накануне турнира UFC 223 устроил выяснение отношений со своим соотечественником Артемом Лобовым. Инцидент произошел в лобби отеля, в котором по стечению обстоятельств остановились оба спортсмена. Нурмагомедов припомнил Лобову его интервью, в котором тот сомневался в храбрости Хабиба из-за частых отказов от боев.

"Ты говорил, что я ******? В лицо это мне скажи, – сказал непобежденный российский боец своему обидчику. – Никогда больше не говори такие вещи, и даже не называй мое имя".

В ответ Лобов заявил, что не говорил ничего подобного.

Напомним, что на предстоящем турнира UFC 223 в Нью-Йорке Нурмагомедову предстоит сразиться с американским бойцом Максом Холлоуэем. Изначально россиянин должен был проводить бой против Тони Фергюсона, однако тот травмировал колено и объявил об отказе от участия в турнире.