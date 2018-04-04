Дело Скрипаля: ОЗХО ответила только на один вопрос России

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Отравление Скрипаля 27 минут назад
Дело Скрипаля: ОЗХО ответила только на один вопрос РоссииЧитайте нас в Telegram
Россия получила ответ от Организации по запрещению химического оружия по делу Скрипаля. Правда, список, который направила Москва, состоял из 13 вопросов, но внятный комментарий есть только по одному. По какому именно, не сообщается, пишет агентство ТАСС.
Напомним, что 1 апреля Россия задала Организации ряд вопросов, касающихся покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Например, какие доказательства предоставила Великобритания ОЗХО, можно ли с ними ознакомиться, а также кто возглавляет экспертную комиссию, какие специалисты в нее входят, сколько они уже работают и с кем.
Вчера же стало известно, что британские химики не смогли определить, где был изготовлен нервно-паралитический яд, которым отравили россиянина. Так что доказательств причастности России к покушению на Скрипаля опять нет.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери. Предположительно, их отравили особо токсичным нервно-паралитическим ядом. В покушении на разведчика правительство Великобритании обвинило Россию. Юлия Скрипаль пришла в себя и идет на поправку. Сергей все еще в коме.
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