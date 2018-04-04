Жор дороже жизни: рыбак покинул дрейфующую льдину только после спасения улова

Вплавь по ледяной воде пришлось спасаться двум рыбакам на Сахалине, которые настолько увлеклись ловлей корюшки, что поздно заметили дрейф отколовшейся льдины. На помощь пришли державшиеся у берега коллеги, которые и сняли процесс "эвакуации".

Инцидент произошел 2 апреля примерно в 7 километрах от села Советского в Долинском районе. В тот день, как отмечает Sakh.com, клев был отменным — счастливчики уносили по 250-500 корюшек-зубаток за день. Азарт-то как раз и завел мужчину и женщину подальше от конкурентов. Когда же они заметили, что уплывают от Большой земли, прыгать было поздно — между отчим краем и льдиной было несколько десятков метров.

Женщина запаниковала, побросала снасти и, не раздеваясь, прыгнула в воду, откуда ее с трудом достали на принимающей стороне. Судя по кадрам, она пребывала в шоковом состоянии, а вот ее напарник демонстрировал поразительное самообладание: он неспешно разделся, упаковал вещи, собрал улов и перебросил все дававшим ему советы коллегам. Еще немного посовещавшись, мужчина спокойно нырнул в ледяную воду и менее чем через минуту воссоединился с женщиной.

Сотрудников МЧС на место никто не вызывал, так что оперативные службы даже не узнали об инциденте. "Во время жора цена жизни падает — моя цитата за долгий путь рыбацкой жизни", — признал один из местных жителей.