Водитель "Нивы" устроил серьезное ДТП на ровном месте в Челябинске. Видео

В объектив автомобильного регистратора попал момент аварии, произошедшей, по утверждению автора видео, в минувший понедельник, 2 апреля, в Челябинске.

Внедорожник двигался прямо перед машиной, из которой велась съемка. В какой-то момент "Нива" начала смещаться в сторону обочины, после чего она влетела в придорожный сугроб и задела бетонный столб.

Авто несколько раз перевернулось и остановилось, замерев на крыше.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.