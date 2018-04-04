Альтернативная электроэнергетика в Арктике: настоящее и будущее

Применение технологии блокчейн в сфере альтернативной электроэнергетики в Арктике обсудили на заседании Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "ПОРА". Модератором встречи выступил эксперт по инновационному развитию "ПОРА" Сергей Майоров.

Участники заседания, состоявшегося 3 апреля, обсудили потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Арктической зоне РФ (АЗРФ), а также наличие лучших практик и технологий по использованию этого потенциала.

О существующей системе зонирования возобновляемых источников энергии в Арктической зоне РФ рассказал научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Возобновляемых источников энергии Географического факультета МГУ Кирилл Дегтярев. Он, в частности отметил, что развитие проектов солнечной генерации сосредоточено в Республике Саха (Якутия), а для северных регионов характерны проекты ветрогенерации.

В настоящее время на Аляске существует специализированный фонд развития возобновляемых источников энергии. Как сообщила эксперт Ассоциации менеджеров проектов "Проектный альянс" Екатерина Малицкая, международная финансовая корпорация IFC и крупная финансовая компания Amundi недавно создали фонд зеленых облигаций, ориентированный на развивающиеся рынки. За счет подобных облигаций в мировой практике финансируются проекты альтернативной энергетики. По данным международной некоммерческой организации Сlimate Вonds Initiative, на 2017 год рынок зеленых облигаций составляет 155,4 миллиарда долларов США, из которых 51 миллиарда (33%) приходится на энергоэффективные проекты. Также, по данным Сlimate Bonds Initiative, из стран арктического совета по объемам выпуска зеленых облигаций доминирует Швеция.

Научный сотрудник Федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" Александр Говорин рассказал о проекте строительства экспериментальной лаборатории в поселке Хатанга (Красноярский край) для испытания новых строительных конструкций и оборудования: ветрогенераторов, солнечных панелей и коллекторов, тепловых насосов, тепловых аккумуляторов, систем управления и удаленного сбора данных.

В Арктике преобладает дизельная электрогенерация, стоимость электричества составляет от 1 до 6 долларов за 1 квт/ч. Для сравнения — на Аляске стоимость электрогенерации составляет 1 доллар. Доставка топлива часто сопряжена со сложностями, высокими рисками и высокими затратами и нередко растягивается на 1-2 навигационных сезона. При холодной зиме были случаи, когда топливо заканчивалось к концу отопительного сезона и новую партию приходилось доставлять вертолетом.

Генеральный директор АО "Юграэнерго" Андрей Голубев проинформировал участников заседания о практике и проблемах использования возобновляемых источников энергии в Ханты-Мансийском автономного округе – программе с департаментом энергетики по инсталляции мини-солнечных станций на социальных объектах (школы, детские сады, больницы).

Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Адиль Оглы Гулиев рассказал о существующем международном опыте использования возобновляемых источников энергии в Арктике.

В России проекты реализации ВИЭ поддерживает Фонд развития промышленности, а также такие проекты могут быть поддержаны в рамках специального инвестиционного контракта. Дальнейшее развитие малых проектов ВИЭ на микроуровне могут быть профинансированы за счет специальных обществ проектного финансирования на условиях синдицированного кредитования. Такими зелеными фондами могут выступить "ВетроОГК" и "НоваВинд".

Участники дискуссии пришли к выводу о том, что развитие ВИЭ возможно только на микроуровне.

Эксперт Ассоциации менеджеров проектов "Проектный альянс" Елена Юшкова рассказала о принципах работы технологии блокчейн, о возможностях ее применения в альтернативной электроэнергетике и о тех преимуществах, которые данная технология даёт производителям и потребителям электроэнергии. В частности, Елена Юшкова обратила внимание слушателей на то, что использование технологии блокчейн не только повысит надежность поставок электроэнергии, но и сделает прозрачной схему денежных расчетов в данной сфере.

Особое внимание в своем докладе эксперт уделила проблеме информационной безопасности в сфере электроэнергетики в Арктике, а также поделилась, как блокчейн может помочь в этом вопросе. В заключение своего выступления Елена Юшкова объяснила, как с помощью применения технологии блокчейн можно обезопасить электростанции от нападений хакеров.

В дискуссии также приняли участие: ведущий научный сотрудник Отдела экономических исследований Института Европы РАН Наталья Говорова, советник главы Республики Карелия Игорь Николаев, руководитель технической поддержки блокчейн-платформы Erachain Павел Падерин, специалист Постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Дмитрий Скирдо, генеральный директор ООО "Вижинари Моторс" Константин Федосеев, советник генерального директора АО "Юграэнерго" Александр Шумилов.

Участники дискуссии пришли к выводу о том, что многие страны ушли вперед по финансированию энергоэффективных проектов, в то время как Россия все еще находится на этапе дискуссии о мерах по поддержке данной области.

"Дискуссионный клуб" — одна из программ экспертного центра "ПОРА". Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.