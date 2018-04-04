Альтернативная электроэнергетика в Арктике: настоящее и будущее

Тема:
Арктика 52 минуты назад
Альтернативная электроэнергетика в Арктике: настоящее и будущееЧитайте нас в Telegram
Применение технологии блокчейн в сфере альтернативной электроэнергетики в Арктике обсудили на заседании Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "ПОРА". Модератором встречи выступил эксперт по инновационному развитию "ПОРА" Сергей Майоров.
Участники заседания, состоявшегося 3 апреля, обсудили потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Арктической зоне РФ (АЗРФ), а также наличие лучших практик и технологий по использованию этого потенциала.
О существующей системе зонирования возобновляемых источников энергии в Арктической зоне РФ рассказал научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Возобновляемых источников энергии Географического факультета МГУ Кирилл Дегтярев. Он, в частности отметил, что развитие проектов солнечной генерации сосредоточено в Республике Саха (Якутия), а для северных регионов характерны проекты ветрогенерации.
В настоящее время на Аляске существует специализированный фонд развития возобновляемых источников энергии. Как сообщила эксперт Ассоциации менеджеров проектов "Проектный альянс" Екатерина Малицкая, международная финансовая корпорация IFC и крупная финансовая компания Amundi недавно создали фонд зеленых облигаций, ориентированный на развивающиеся рынки. За счет подобных облигаций в мировой практике финансируются проекты альтернативной энергетики. По данным международной некоммерческой организации Сlimate Вonds Initiative, на 2017 год рынок зеленых облигаций составляет 155,4 миллиарда долларов США, из которых 51 миллиарда (33%) приходится на энергоэффективные проекты. Также, по данным Сlimate Bonds Initiative, из стран арктического совета по объемам выпуска зеленых облигаций доминирует Швеция.
Научный сотрудник Федерального государственного автономного учреждения "Научно-исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" Александр Говорин рассказал о проекте строительства экспериментальной лаборатории в поселке Хатанга (Красноярский край) для испытания новых строительных конструкций и оборудования: ветрогенераторов, солнечных панелей и коллекторов, тепловых насосов, тепловых аккумуляторов, систем управления и удаленного сбора данных.
В Арктике преобладает дизельная электрогенерация, стоимость электричества составляет от 1 до 6 долларов за 1 квт/ч. Для сравнения — на Аляске стоимость электрогенерации составляет 1 доллар. Доставка топлива часто сопряжена со сложностями, высокими рисками и высокими затратами и нередко растягивается на 1-2 навигационных сезона. При холодной зиме были случаи, когда топливо заканчивалось к концу отопительного сезона и новую партию приходилось доставлять вертолетом.
Генеральный директор АО "Юграэнерго" Андрей Голубев проинформировал участников заседания о практике и проблемах использования возобновляемых источников энергии в Ханты-Мансийском автономного округе – программе с департаментом энергетики по инсталляции мини-солнечных станций на социальных объектах (школы, детские сады, больницы).
Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Игбал Адиль Оглы Гулиев рассказал о существующем международном опыте использования возобновляемых источников энергии в Арктике.
В России проекты реализации ВИЭ поддерживает Фонд развития промышленности, а также такие проекты могут быть поддержаны в рамках специального инвестиционного контракта. Дальнейшее развитие малых проектов ВИЭ на микроуровне могут быть профинансированы за счет специальных обществ проектного финансирования на условиях синдицированного кредитования. Такими зелеными фондами могут выступить "ВетроОГК" и "НоваВинд".
Участники дискуссии пришли к выводу о том, что развитие ВИЭ возможно только на микроуровне.
Эксперт Ассоциации менеджеров проектов "Проектный альянс" Елена Юшкова рассказала о принципах работы технологии блокчейн, о возможностях ее применения в альтернативной электроэнергетике и о тех преимуществах, которые данная технология даёт производителям и потребителям электроэнергии. В частности, Елена Юшкова обратила внимание слушателей на то, что использование технологии блокчейн не только повысит надежность поставок электроэнергии, но и сделает прозрачной схему денежных расчетов в данной сфере.
Особое внимание в своем докладе эксперт уделила проблеме информационной безопасности в сфере электроэнергетики в Арктике, а также поделилась, как блокчейн может помочь в этом вопросе. В заключение своего выступления Елена Юшкова объяснила, как с помощью применения технологии блокчейн можно обезопасить электростанции от нападений хакеров.
В дискуссии также приняли участие: ведущий научный сотрудник Отдела экономических исследований Института Европы РАН Наталья Говорова, советник главы Республики Карелия Игорь Николаев, руководитель технической поддержки блокчейн-платформы Erachain Павел Падерин, специалист Постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Дмитрий Скирдо, генеральный директор ООО "Вижинари Моторс" Константин Федосеев, советник генерального директора АО "Юграэнерго" Александр Шумилов.
Участники дискуссии пришли к выводу о том, что многие страны ушли вперед по финансированию энергоэффективных проектов, в то время как Россия все еще находится на этапе дискуссии о мерах по поддержке данной области.
"Дискуссионный клуб" — одна из программ экспертного центра "ПОРА". Проектный офис развития Арктики — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.
Ранее по теме
-
В правительство внесли постановление о создании платформы для изучения Арктики9 суток назад
-
На год раньше: Арктику досрочно очистят от мусора12 суток назад
-
Эксперты: туризм в Арктике – мировой тренд27 суток назад
-
Ученые РФ предложили создать в Арктике холодильники1 месяц назад
-
В Москве обсудили инвестиции в развитие российской Арктики1 месяц назад
-
Российские учёные проводят испытания уникальной подлёдной связи для Арктики1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин и Эрдоган запустили строительство АЭС
- Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России
- Аман Тулеев стал депутатом
- Мария Аронова устроила забастовку на сцене
- "Аэрофлот" передумал судиться с женой Аршавина
Самое читаемое
-
Известный актер сядет на 22 года за детское порно
- Анну Нетребко выгнали из театра
- Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
- Эксклюзив "Вестей": аниматор, изрезавший русского мальчика, продает мороженое детям
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
Экономика
-
Китай введет пошлины на 106 видов товаров из США
- ЕС может закрыть дело "Газпрома" без штрафов
- Почему успех абэномики - это фантазии
- Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018
- Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
Для Путина в Турции сыграли "Калинку"
- Тайна бункера под Белым домом
- Откуда "Новичок": доказательств нет
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу
- "Афимолл" эвакуировали из-за задымления
- Северо-Восточная хорда: новый участок могут сдать уже ко Дню города
- В пасхальную ночь работу транспорта продлят
- На Поварской реставрируют легендарную усадьбу из романа "Война и мир"
- Московские фонари "поумнеют"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак