Теннис. Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге теннисного турнира в американском Чарльстоне над Кристиной Макхейл. Россиянка оказалась сильнее своей соперницы в трех сетах – 6:3, 3:6, 6:2. Для достижения победы Касаткиной понадобилось провести на корте 2 часа 16 минут.

В третьем раунде турнира уроженке Тольятти предстоит сыграть с победительницей пары Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Клэр Лю (США).

Отметим, что Касаткина является действующей чемпионкой турнира в Чарльстоне, призовой фонд которого равняется 730 тысячам долларов.