Элине Быстрицкой - 90. Поклонники чествуют королеву Малого театра

Королева Малого театра, звезда эпохи, актриса, в амплуа которой и донская казачка Аксинья, и дамы высшего света. Даже не верится, что Элине Быстрицкой – 90. С 1958 года актриса состоит в труппе Государственного академического Малого театра.

На его сцене Быстрицкая сыграла за эти годы во множестве спектаклей, среди которых "Веер леди Уиндермиер", "Бешенные деньги", "Волки и овцы", "Дачники", "Старик", "Маскарад", "Иванов", "Горе от ума" и другие.

Всесоюзную известность актриса получила после роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958 годы). Всего актриса исполнила роли более чем в 20 кинокартинах и сериалах. В последний раз она появлялась на экране в эпизодической роли в сериале "Возвращение Мухтара" (2006 год).

С юбилеем Элину Быстрицкую 4 апреля поздравили президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.

"Вас уважают коллеги, искренне любят зрители — за мастерство и удивительное обаяние, за верность своему призванию и яркий, самобытный талант, который вы щедро дарите людям", — говорится в телеграмме президента, размещенной на сайте Кремля.

Путин пожелал актрисе здоровья, успехов и благополучия и отметил, что творческий путь актрисы ознаменован большими, незабываемыми работами в театре и кинематографе, а также плодотворным сотрудничеством с известными режиссерами и актерами и выдающимися деятелями культуры.

Дмитрий Медведев в своем поздравлении обратился к Быстрицкой со словами: "Миллионы людей искренне любят вас — талантливую, необыкновенно женственную актрису, блистательную звезду легендарного Малого театра". Премьер отметил, что мастерство перевоплощения, благородная красота, тонкий вкус и индивидуальность помогают актрисе с особым изяществом создавать самые разные образы в кинематографе и на театральной сцене.

По мнению Дмитрия Медведева, все роли Быстрицкой — драматические и комедийные, лирические и острохарактерные — прожиты и прочувствованы и являются настоящими шедеврами, передает ТАСС.

Творчеству актрисы посвящены документальные фильмы "Элина Быстрицкая. Портрет одной весны" и "Элина Быстрицкая. Звезда эпохи", а Гостелерадиофонд на своей странице в "Фейсбуке" в день рождения Элины Быстрицкой выложил архивную запись — фрагмент передачи "Кинопанорама" от 1966 года.

На этих кадрах народная артистка РСФСР Элина Быстрицкая рассказывает, как она училась ездить верхом для роли Аксиньи в фильме "Тихий Дон" и что такое, по ее мнению, счастье.