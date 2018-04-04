Пресс-секретарь Патриарха: священник, поющий "Мурку" - за гранью допустимого

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков осудил священника, который пел в трапезной храма песню "Мурка".

Видеоролик появился в Интернете накануне. На записи видно, как священник в церковном облачении поет блатную песню. Застолье проходило в трапезной храма иконы Божьей Матери "Троеручица" в столичном районе Орехово-Борисово. Люди, сидящие за столами, воспринимают происходящее хорошо и даже подпевают. Позже дьякон Андрей Кураев раскрыл имя солиста. Им оказался личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирков.

Пользователи соцсетей отметили, что запись, по-видимому, была сделана летом (люди в трапезной сидят в легкой одежде). Однако появилось видео в Интернете именно на Страстной неделе.

И вот сейчас последовала реакция Патриархии. На своей странице в Facebook пресс-секретарь Патриарха написал, что "ролик, где священник в подряснике, с крестом, в церковном, судя по всему, доме поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного и допустимого". По его мнению, неважно, чем "наши собратья" занимаются у себя дома, но за церковной трапезой, в присутствии других священников и мирян петь "Мурку" — "ниже достоинства человека, носящего иерейский сан". Волков считает, что это может негативно отразиться на восприятии церкви в обществе.