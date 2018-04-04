Задержан сотрудник авиазавода в Таганроге, отравивший коллег таллием

В Ростовской области задержали 37-летнего местного жителя. Его подозревают в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. Правоохранительные органы уже завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по Ростовской области.

Напомним, в начале марта стало известно, что 35 сотрудников ТАНКТ обратились к врачам. У 28 из них в крови был обнаружен токсичный металл таллий.

По данным журналистов, сильнее всего пострадал ведущий инженер Константин Колесников. В его организме количество ядовитого вещества превысило допустимые нормы в 150 раз. Впервые он почувствовал недомогание еще в ноябре 2017 года. Вскоре после этого у него выпали все волосы, а к декабрю он не мог даже самостоятельно передвигаться.

Сейчас все пострадавшие выписаны из больниц. Руководство предприятия считает, что таллий попал на ТАНКТ из-за "бытового конфликта", так как при строительстве самолетов он не нужен. Таганрогский суд обязал научно-технический комплекс периодически проводить медосмотры сотрудников и анализ качества воды.

Таллий — серебристый высокотоксичный металл без вкуса и запаха, обладает свойством накапливаться в организме. Соединения таллия растворяются в воде и легко впитываются через кожу. При этом распознать отравление можно лишь спустя долгое время. Благодаря этим свойствам таллий испокон веков использовался (наряду с мышьяком) в криминальных целях. Его называли "Яд отравителей" (The Poisoner's Poison) и "Пудра наследников" (Inheritance Powder). Первые симптомы отравления таллием сходны с симптомами гриппа.