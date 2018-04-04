Задержан сотрудник авиазавода в Таганроге, отравивший коллег таллием

Тема:
Отравление таллием в Таганроге 23 минуты назад
Задержан сотрудник авиазавода в Таганроге, отравивший коллег таллиемЧитайте нас в Telegram
В Ростовской области задержали 37-летнего местного жителя. Его подозревают в отравлении сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. Правоохранительные органы уже завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", пишет агентство РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по Ростовской области.
Напомним, в начале марта стало известно, что 35 сотрудников ТАНКТ обратились к врачам. У 28 из них в крови был обнаружен токсичный металл таллий.
По данным журналистов, сильнее всего пострадал ведущий инженер Константин Колесников. В его организме количество ядовитого вещества превысило допустимые нормы в 150 раз. Впервые он почувствовал недомогание еще в ноябре 2017 года. Вскоре после этого у него выпали все волосы, а к декабрю он не мог даже самостоятельно передвигаться.
Сейчас все пострадавшие выписаны из больниц. Руководство предприятия считает, что таллий попал на ТАНКТ из-за "бытового конфликта", так как при строительстве самолетов он не нужен. Таганрогский суд обязал научно-технический комплекс периодически проводить медосмотры сотрудников и анализ качества воды.
Таллий — серебристый высокотоксичный металл без вкуса и запаха, обладает свойством накапливаться в организме. Соединения таллия растворяются в воде и легко впитываются через кожу. При этом распознать отравление можно лишь спустя долгое время. Благодаря этим свойствам таллий испокон веков использовался (наряду с мышьяком) в криминальных целях. Его называли "Яд отравителей" (The Poisoner's Poison) и "Пудра наследников" (Inheritance Powder). Первые симптомы отравления таллием сходны с симптомами гриппа.
Ранее по теме
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин и Эрдоган запустили строительство АЭС
- Британские эксперты не подтвердили, что "Новичок" был из России
- Аман Тулеев стал депутатом
- Мария Аронова устроила забастовку на сцене
- "Аэрофлот" передумал судиться с женой Аршавина
Самое читаемое
-
Известный актер сядет на 22 года за детское порно
- Анну Нетребко выгнали из театра
- Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением
- Сменивший пол актер из "Утомленных солнцем" жестоко убит в Москве
- Эксклюзив "Вестей": аниматор, изрезавший русского мальчика, продает мороженое детям
Авто.Вести.Ru
-
Новая Toyota Camry: известны российские комплектации и цены!
- Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь
- Фотошпионы поймали новый BMW X5 M
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "дерзкого" BMW X2
- Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
Экономика
-
Китай введет пошлины на 106 видов товаров из США
- ЕС может закрыть дело "Газпрома" без штрафов
- Почему успех абэномики - это фантазии
- Футбол и пиво: самые пьяные города ЧМ-2018
- Банк России потратит 25 млн на мониторинг соцсетей
Недвижимость
-
Что можно купить в Ирландии, если продать двушку в Москве
- 100 тысяч за ночь: как зарабатывают на футбольных болельщиках
- 4 изменения: что даст реновация Москве
- Проверки в ТЦ выявили десятки ловушек для покупателей
- На пике популярности: пять плюсов комфорт-класса
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: кофе полезен для сердца (но только если вы не курите)
- Можно ли накачать пресс смехом? Да!
- Продукты на вашей кухне, которые могут вызвать галлюцинации
- Правда о соли: так ли она вредна, как принято считать
- Как справиться с храпом: 6 способов
Вести в 20.00
-
Для Путина в Турции сыграли "Калинку"
- Тайна бункера под Белым домом
- Откуда "Новичок": доказательств нет
Москва 24
-
Стоны мешали спать: найден мужчина, зарезавший пациента больницы
- 4-месячная девочка умерла после отказа матери лечить ее от ВИЧ
- Подростка жестоко избили за "неправильную одежду"
- Студента задержали за шантаж школьницы интимными фото
- Избивший DJ Smash экс-депутат остался на свободе
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Из-за кредита на лечение многодетную семью выселяют на улицу
- "Афимолл" эвакуировали из-за задымления
- Северо-Восточная хорда: новый участок могут сдать уже ко Дню города
- В пасхальную ночь работу транспорта продлят
- На Поварской реставрируют легендарную усадьбу из романа "Война и мир"
- Московские фонари "поумнеют"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Экзоскелет для горнолыжников улучшит навыки катания
- Биомеханики раскрыли природу сотрясения мозга
- Тёмные точки в облаках Венеры могут оказаться бактериями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак