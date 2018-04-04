Тренер "Олимпиакоса" покинул пост через три месяца после вступления в должность

Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Оскар Гарсия принял решение расторгнуть контракт с клубом из Пирея спустя три месяца после своего назначения. Причины такого решения специалист не комментирует.

"С соглашения руководства я принял решение прекратить мое сотрудничество с клубом, чтобы дать команде больше времени на подготовку к следующему сезону, — сказал Гарсия, слова которого приводит РИА Новости.

Гарсия возглавил "Олимпиакос" в январе 2017 года. С тех пор пирейцы под руководством испанца одержали семь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения и потеряли первую строчку чемпионата Греции. Подразумевается, что одной из причин могла стать именно потеря лидерства. После 26 туров "Оли" занимает третье место, отставая от лидирующего АЕКа на три очка, однако у афинцев остается один матч в запасе. Всего в греческом первенстве проводится 30 туров.